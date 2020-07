Przegląd prasy 17.07.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Grodzisku Wielkopolskim.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07.2020, w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie do trzech, a do pięciu razy sztuka? Czy tym razem się powiedzie? ”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Grodzisk Wielkopolski 17.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie do trzech, a do pięciu razy sztuka? Czy tym razem się powiedzie? Mieszkańcom Grodziska marzy się kino, ale wszystkie dotychczasowe podejścia do realizacji takiego obiektu kończyły się fiaskiem. Czy tym razem sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał? Ogłoszony w czwartek, 16 lipca przetarg, to piąte podejście do tematu. 📢 Dworzec w Grodzisku Wielkopolskim pięknieje w oczach! Trwa modernizacja budynku byłego dworca PKP w Grodzisku Wielkopolskim. W tym miejscu utworzone zostanie Centrum Ekonomii Społecznej. Inwestycja ma zakończyć się do października 2020 roku.

40% Polaków żyje w niedostatku