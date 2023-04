Przegląd prasy 18.04.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Lubuscy Łowcy Burz opublikowali na swoim facebookowym profilu zdjęcie z nietypowego spotkania. Pan Szymon Śliwiński - jeden z czytelników natknął się na niezwykły okaz jeleniowatego - białego Daniela. Według przesądów, zwierzę to przynosi szczęście, a samo spotkanie oko w oko z takim okazem jest zawsze wielkim przeżyciem.

Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści.

Regionaliści nieustannie poszukują kolejnych interesujących faktów z historii naszego miasta i okolic. Dziś zapraszamy do lektury drugiej części artykułu przygotowanego przez Jędrzeja Czechowskiego, który opowiada o losach kościoła w Gninie.

Jeśli na horyzoncie majówka, to i Międzynarodowe Targi Tulipanów w Chrzypsku Wielkim w Hurtowni Ogrodniczej Bogdana Królika. A jeśli targi to i tradycyjne „chrzciny”, które zawsze rozpalają spekulacje o to, kto w 2023 roku zostanie patronem nowej odmiany tulipana?