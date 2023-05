Przegląd prasy 18.05.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

W PRL-u wnętrza kuchni Polaków często były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Nawet upolowanie w sklepie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało to jednak, żeby wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchniach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u.