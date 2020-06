Przegląd prasy 19.06.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Punktualnie o godzinie 16 na ulicy Szerokiej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się organizowany przez Przedwiośnie happening "Pokażmy Dudzie: LGBT to ludzie!". Kilkanaście metrów dalej pojawili się sympatycy kandydującego na urząd prezydenta RP Krzysztofa Bosaka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szpitale w Grodzisku, Nowym Tomyślu i Wolsztynie miały połączyć siły. Temat jednak ucichł. I okazuje się, że nie bez powodu. Wcześniejsze plany najpewniej nie dojdą do realizacji. Przynajmniej na razie.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?