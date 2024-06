Przegląd prasy 2.06.2024 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Trwają tegoroczne Dni Rakoniewic. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Daj To Głośniej, znany z hitu "Mama ostrzegała".

1 czerwca to ważne święto dla każdego człowieka, przecież wszyscy mamy w sobie wewnętrzne dziecko. Z okazji tego wyjątkowego dnia Koło Gospodyń Wiejskich wraz z sołectwem wsi Ptaszkowo przygotowało wiele atrakcji dla najmłodszych, aby godnie celebrować ten dzień.

To był naprawdę odlotowy Dzień Dziecka, a lotnisko w Kąkolewie przyciągnęło prawdziwe tłumy! To właśnie tam w sobotę, 1 czerwca, maluchy mogły skorzystać z przygotowanych z myślą o nich atrakcjach.

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.