Przegląd prasy 2.12.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Do prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie dołączyła kolejna organizacja, która chce promować wieś i integrować mieszkańców. Panie reaktywowały koło gospodyń wiejskich. Co ciekawe, w jego szeregach są również panowie. KGW ma już pierwsze ambitne plany.

Przez trzy dni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie świętowano andrzejki. Na uczniów czekały wróżby, zabawa taneczna, ale również cenna lekcja historii, dzięki której dowiedzieli się nieco więcej o tej popularnej w Polsce tradycji.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali poszukiwanego listem gończym 30-letniego mieszkańca gminy Rakoniewice. Gdy policjanci zapukali do jego drzwi, mężczyzna schował się w łazience. Jak się okazało, to nie była najlepsza kryjówka. Trafił już do zakładu karnego.