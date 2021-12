Przegląd prasy 21.12.2021 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Strażacy z Grodziska wymieniają auta na nowsze. W ich garażu właśnie pojawił się nowy nabytek, który zastąpi dotychczasowe auto, które służyło od dwunastu lat. To średni samochód gaśniczy na podwoziu Volvo.

Czy SOR w Wolsztynie odmówił przyjęcia pacjenta? Chory zmarł krótko po przekazaniu go do nowotomyskiej lecznicy. Jej dyrektor wystosował pismo w tej sprawie do szefa szpitala w Wolsztynie.

Niechlubny rekordzista tego weekendu wydmuchał prawie 4 promile. Kompletnie pijany kierowca stanie przed sądem. Za jazdę na podwójnym gazie odpowie również mężczyzna, którego zatrzymano w Granowie. W tym przypadku wynik wskazał ponad 2 promile.