Przegląd prasy 23.09.2021 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Inwestor zamierzał utworzyć zakład przetwarzania osadów ściekowych na terenie po byłym zakładzie produkującym podłoże do pieczarek, jednak wycofał się ze swój wniosek. Wciąż pozostaje jednak problem z substancjami, które znajdują się na wspomnianym terenie.

Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zasiadł za kierownicą będąc pod wpływem środków odurzających. Podjęta przez wolsztyńskich policjantów interwencja stała się zaczątkiem późniejszych działań, w wyniku których policjanci zabezpieczyli niemal kilogram narkotyków.

Prasówka 23.09 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Enea otworzyła w Poznaniu swój pierwszy salon sprzedaży. Jego wnętrze zostało zorganizowane poprzez wydzielenie trzech stref, w których prezentowana jest oferta Enei dla klientów indywidualnych i biznesowych. Odwiedzający będą mogli szczegółowo zapoznać się z pakietami produktów eko, smart oraz Strefą Zakupów Enei. Placówka, mieszcząca się na parterze Galerii Malta, jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 17.00. Do salonu przeniesione zostało również Biuro Obsługi Klienta, funkcjonujące do tej pory na I piętrze galerii handlowej.