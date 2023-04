Przegląd prasy 27.04.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. W tym roku największa plenerowa impreza w Wielichowie nieco zmieni swoją formułę. Co będzie się działo?

Boisko to kolejne spełnione marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. Już w najbliższy weekend obiekt zostanie oficjalnie oddany do użytku. Cieszą się strażacy, ale powody do radości mają przede wszystkim dzieci, bo to z myślą o nich strażacy podjęli się tej inicjatywy. Druhowie zapraszają na oficjalne otwarcie boiska.