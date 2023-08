Przegląd prasy 5.08.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Czterech osadzonych uciekło w piątek, 4 sierpnia z zakładu poprawczego w Trzemesznie w powiecie gnieźnieńskim. Dwóch uciekinierów weszło do wody Jeziora Popielewskiego. Jeden z nich był reanimowany. Niestety zmarł.

Gmina Rakoniewice przygotowuje się do budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej, która połączy Gnin i Ruchocice. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już wielopokoleniowa tradycja. Co roku, w pierwszą sobotę września, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszają na pielgrzymi szlak, do grobu ojca Bernarda w Lubiniu.

Kilka tygodni temu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granówku rozpoczęli zbiórkę środków na zakup samochodu. Teraz zapraszają na festyn, podczas którego będzie można wesprzeć realizację ich marzenia.