Przegląd prasy 6.07.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Policjanci z Grodziska i Wolsztyna eskortowali samochód z rocznym dzieckiem, które wymagało pomocy medycznej. Dziewczynka traciła przytomność, a dzięki pomocy funkcjonariuszy bezpiecznie dotarła do szpitala.

Wśród osób ściganych listami gończymi przez policję w Wielkopolsce nie brakuje dilerów narkotyków, osób wprowadzających do obrotu środki odurzające. Organy ścigania zdecydowały się ujawnić ich wizerunki i dane osobowe. Widzieliście kogoś z nich? Niezwłocznie powiadomcie policję!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało strzeżenie drugiego stopnia dla całej Wielkopolski! Eksperci ostrzegają przed burzami, które nadciągają do województwa wielkopolskiego. Możliwe jest także gradobicie!

W Boszkowie powstała nowa gminna plaża. Stworzono ją przy ulicy Dworcowej obok nowych apartamentowców. Jest piasek, toaleta i brakuje tylko tego co jest na plaży najważszniejsze – swobodnego dostępu do wody. Odsłoniętej linii brzegowej jest tam jedynie skrawek. Gmina chce to zmienić.