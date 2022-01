Przegląd prasy 6.01.2022 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej i gazu. Wypłatą tego dofinansowania dla osób o niskich dochodach zajmą się gminy, które mają na ten cel otrzymać dotacje. Rozpoczął się nabór wniosków.

Prasówka 6.01 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Coraz popularniejszą metodą na wyrażanie oraz przedstawianie siebie i swoich pasji jest w dzisiejszych czasach rękodzieło. „Sakfa” jest tego doskonałym przykładem. Marka powstała w momencie, kiedy poznały się dwie wyjątkowe kobiety z masą niewykorzystanych pomysłów i ogromnej energii do szycia i projektowania. Dziś odpowiadają na potrzeby tych, którzy szukają dobrych, polskich produktów. Już nie w dwie, a w trzy, dzielą się z innymi zamiłowaniem do rękodzieła i tworzą niepowtarzalne torebki, nerki czy kosmetyczki. A to wszystko w samym sercu powiatu grodziskiego!