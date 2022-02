Przegląd prasy 7.02.2022 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Czego grodziszczanom brakuje najbardziej w Grodzisku? Zapytaliśmy Państwa o to, co Waszym zdaniem powinno pojawić się w mieście. Wśród najczęściej wymienianych propozycji pojawiają się basen czy kino, ale nie brak też głosów o ścieżkach rowerowych czy koszach na śmieci.

Prasówka 7.02 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do końca lutego zawieszona będzie działalność oddziału dziecięcego w wolsztyńskim szpitalu. Związane jest to z dalszą nieobecnością ordynator oddziału, która była jedyną pracującą tam do południa lekarką. Na ten czas, dzieci znajdą opiekę w kościańskim i nowotomyskim szpitalu. To nie tylko problem dla wolsztynian, ale i mieszkańców Grodziska, ponieważ lecznica nie posiada oddziału dziecięcego. Do tej pory pacjenci kierowani byli do wolsztyńskiego lub nowotomyskiego szpitala.