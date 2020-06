Przegląd prasy 7.06.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trwa casting do 9 edycji programu MasterChef. Tomasz Szewczyk, mieszkaniec Karpicka jest w kolejnym etapie! Głosowanie potrwa do jutra do godziny 9.00. Pomóżmy mu zdobyć fartuch!

Wypadek na drodze Sieraków - Kwilcz na wysokości miejscowości Grobia. Na miejscu pracują służby.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest dynamiczna. Choć rząd mówi o opanowaniu epidemii kornawirusa i luzuje kolejne restrykcje, to statystyki zakażeń pokazują, że wcale tak kolorowo nie jest.