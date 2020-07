Przegląd prasy 7.07.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sklep sieci "Biedronka", który znajduje się przy ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim, przechodzi kapitalny remont. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców o to, co się zmieni i do kiedy obiekt będzie zamknięty, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki.

Premier Mateusz Morawiecki gościł we wtorek, 7 lipca, w Grodzisku Wielkopolskim. Podczas krótkiego spotkania w ratuszu wręczył przedstawicielom samorządów promesy Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli obietnice dofinansowania na dowolny cel w gminie lub powiecie.

Debata prezydencka w Końskich i w Lesznie odbyła się z zachowaniem dystansu społecznego, dystansu nie zabrakło również internautom, którzy stworzyli memy. Przypomnijmy, że kandydatów na prezydenta dzielił dystans 375 kilometrów. Jak w ocenie internautów wypadł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Zobacz memy, które oceniają to niecodzienne święto demokracji.