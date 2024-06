Przegląd prasy 8.06.2024 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Wracamy do tematu stanu bocznych boisk na grodziskim stadionie. Przypomnijmy, że piłkarze Naszej Dyskobolii w ubiegłym tygodniu złożyli w tej sprawie pismo do burmistrza i Rady Miejskiej. Warta Poznań odpowiada i przeprasza za zaistniałą sytuację. - W żadnym wypadku nie była ona efektem celowego działania. Mamy nadzieję, że dialog, a także dalsza budowa relacji, opartych na zrozumieniu złożoności sytuacji, pozwolą uniknąć tego typu problemów - mówi rzecznik prasowy Zielonych.

Lato to ulubiona pora roku dla kleszczy. Coraz częściej słyszymy o przypadkach wystąpienia ich u zwierząt jak również u ludzi. Jak zapobiegać oraz kiedy udać się do lekarza? Na te pytania odpowiedzieli nam specjaliści.

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do końca głosowania w niedzielę, 9 czerwca. Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet milion złotych grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w Internecie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w niedzielę, 9 czerwca. W jaki sposób głosować, by nasz głos był ważny? Jaki dokument zabrać do lokalu wyborczego? Podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby mieć pewność, że oddało się ważny głos.