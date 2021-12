Przegląd prasy 9.12.2021 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 9.12: top 3 artykuły z wczoraj

Remont linii kolejowej między Wolsztynem a Drzymałowem zapewni szybszy i bezpieczniejszy dojazd do Poznania. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacji kolejowej dla mieszkańców regionu. Ponadto pasażerowie zyskają wyremontowane perony z nowym oświetleniem i miejscami do siedzenia. Rewitalizacja rozpocznie się już w marcu. O harmonogramie prac rozmawiano w poniedziałek w wolsztyńskim ratuszu.