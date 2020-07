Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (10.07) - najważniejsze informacje z piątku

Sodę oczyszczoną można stosować w ogrodzie m.in. jako oprysk przeciw mszycom oraz przeciw mrówkom. Ale nie są to jedyne zastosowania. Zobacz, do czego przyda się soda w ogrodzie.

Zakończyła się przebudowa ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby i odcinka ulicy Nowej w Wielichowie. Nowa nawierzchnia i bezpieczne skrzyżowanie cieszą już kierowców.

Mandat 5000 złotych będzie batem na piratów drogowych? Zgodnie z rządowym pomysłem najwyższy obecnie mandat miałby zostać podniesiony aż dziesięciokrotnie. Mandaty mają pójść w górę, by zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. O zmianach w taryfikatorze mandatów informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Mateusz Morawiecki wysłał do resortów wytyczne, by opracowano nowy taryfikator i zmiany w kodeksie wykroczeń. Wydłużone m.in. miałyby zostać punkty karne o rok i zwiększony miałby zostać ich limit.