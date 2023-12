Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 11.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

W niedzielę, 10 grudnia, świąteczna atmosfera dotarła do Kamieńca. Załoga Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej po raz kolejny stanęła na wysokości zadania, zabawiając najmłodszych wspólnymi aktywnościami w świątecznym stylu.

Reaktywowane niedawno Koło Gospodyń Wiejskich w Grąblewie w niedzielę, 10 grudnia, zorganizowało mikołajki. Swój ogromny wkład w to wydarzenie mieli również strażacy. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, a wizyta niecodziennych gości wywołała mnóstwo uśmiechów na twarzach dzieci.

To już drugi dzień Jarmarku Świątecznego w Grodzisku. Piękne ozdoby, tradycyjne jedzenie, a do tego muzyka na żywo. Wszystkimi atrakcjami mieszkańcy mogą cieszyć się w niedzielę do godziny 16.