Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (13.05) - najważniejsze informacje z piątku

Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie słynie z wyjątkowych członkiń. Paniom trudno odmówić kreatywności i zapału do działania. Wśród wielu podejmowanych inicjatyw znajdują też czas na wspólną zabawę, bo doskonale wiedzą, jak ważna jest integracja.

W piątek, 12 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim obchodzone było corocznie święto wszystkich strażaków. Była to okazja do wręczenia awansów i medali oraz podziękowań za codzienną trudną służbę.

Mieszkańcy Kąkolewa w gminie Grodzisk zyskają nowe miejsce do spotkań i integracji. We wsi wybudowana zostanie sala wiejska. Całkowita wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych.

Policja poinformowała o zakończeniu poszukiwań zaginionego 15-latka. Odnalazł się cały i zdrowy w czwartek wieczorem.

Uczeń Szkoły Podstawowej imienia Andrzeja Grubby w Kąkolewie został finalistą ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstalLogik. Karol Kubiak uzyskał najwyższy wynik w gminie Grodzisk Wielkopolski.