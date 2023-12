Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 15.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

Zespół ekspertów stworzył listę najlepszych miejsc w Europie na podróżowanie w nadchodzącym 2024 r. Zestawienie ma sporo zaskoczeń: nie ma Paryża ani Barcelony, są za to inne miasta i regiony w sam raz na wypoczynek w słońcu, przygody na łonie natury i wielkomiejską zabawę. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto zaplanować urlopy i wakacje w Europie w 2024 r.

Policjanci kilkukrotnie odwiedzili go w miejscu zamieszkania, ale 30-latka nie było wtedy w domu. Przyszedł na komisariat zapytać, o co chodzi i trafił do więzienia.