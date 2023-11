Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (17.11) - najważniejsze informacje z czwartku

Pasowanie na przedszkolaka to ważny moment w życiu każdego małego odkrywcy, który rozpoczyna swoją edukacyjną ścieżkę. W listopadzie oficjalnie przedszkolakami zostały dzieci z grup Misie i Sarenki.

Co w temacie planów inwestycyjnych słychać w gminie Granowo? Sprawdzamy, jakie wyczekiwane przez mieszkańców zadania mają doczekać się finału w przyszłym roku, a na jakie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Grudzień to wyjątkowy czas w kalendarzu. W całym powiecie grodziskim odbywać będą się kiermasze i imprezy świąteczne. Już 3 grudnia spotkanie ze świętym Mikołajem zaplanowano w Rakoniewicach.

Najstarsi mieszkańcy Ruchocic we wtorek, 14 listopada, obchodzili swoje święto. Na uroczystość z okazji Dnia Seniora zaprosiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

We wtorek, 14 listopada, gościem Grodziskiej Biblioteki Publicznej był Alek Rogoziński – mistrz komedii kryminalnych i powieści obyczajowych, autor blisko pięćdziesięciu książek i opowiadań.

W dniach 15-19 listopada na warszawskim lodowisku COS Torwar odbędą się zawody Warsaw Cup 2023, zaliczane do cyklu Challenger Series. To już dwudziesta pierwsza edycja imprezy, do której w tym roku zgłosiło się 62 solistów oraz solistek, ponad 20 par tanecznych oraz 13 par sportowych z Polski i Świata startujących w zawodach międzynarodowych. W tym roku szczególną uwagę warto zwrócić na występy m.in. Jekateriny Kurakowej, która w barwach Polski wywalczyła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy oraz jednego z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie – Jasona Browna z USA.