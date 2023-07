Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 19.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

W poniedziałek, 10 lipca, Nasza Dyskobolia rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. Oprócz treningów, biało-zieloni mają zaplanowane kilka spotkań sparingowych. Jakie cele i plany na najbliższe miesiące mają zawodnicy Dyskobolii? Jak wygląda sytuacja kadrowa klubu? O tym rozmawiamy z trenerem Michałem Zajączkowskim.

Na trasie Grodzisk - Kąkolewo wprowadzono ograniczenie prędkości. Kierowcy pytają wprost, czy to odpowiedź na zły stan nawierzchni? Co z remontem i budową ścieżki pieszo-rowerowej?

W sezonie letnim zagrożenie pożarowe w lasach rośnie. Jak się zachowywać, żeby nie szkodzić przyrodzie i co zrobić, gdy napotkamy pożar? O tym rozmawiamy z przedstawicielami Nadleśnictwa Grodzisk, którzy przypominają, że las jest naszym największym sprzymierzeńcem i należy traktować go z szacunkiem.

Listy gończe wydane są za wieloma kierowcami, którzy prowadzili samochody pod wpływem alkoholu. Wśród nich nie brakuje mieszkańców Wielkopolski. Zobacz kogo ściga Wielkopolska policja. Widziałeś kogoś z nich? Niezwłocznie powiadom o tym fakcie stróżów prawa.

Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie pomysłów i chęci do działania wielu może pozazdrościć. Panie już mają się czym pochwalić, a przed nimi jeszcze wiele planów do zrealizowania. Mają ambitne cele - chcą być motorem napędowym swojej miejscowości i sprawić, by tętniła życiem.

W czwartek wieczorem w sieci pojawił się film, na którym widać, jak radiowóz z włączonymi niebieskimi światłami stoi przed jednym z lokali gastronomicznych w Grodzisku Wielkopolskim. Opis nagrania sugeruje, że policjanci na sygnale odbierają posiłek. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Powiatową Policji w Grodzisku.