Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 2.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

Dla dzieci to był dzień pełen wrażeń i atrakcji! Na maluchy uczęszczające do Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim z okazji Dnia Dziecka czekało mnóstwo niespodzianek.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, która odbyła się w czwartek, 1 czerwca, padło wiele mocnych słów. Głos zabrał mieszkaniec, Piotr Kaczmarek, który mówił między innymi, że "władza kieruje się chciwością i zachłannością". Stwierdził, że od 3 lat nie może uzyskać warunków zabudowy niezbędnych do budowy domu. Wywiązała się gorąca dyskusja, a burmistrz zapowiedział między innymi, że od jutra przyjmuje oferty kancelarii prawnych, które będą reprezentować go w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzień Dziecka to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci, które z okazji swojego święta otrzymują różnorodne prezenty i upominki. To też okazja do fantastycznej zabawy, a tej w gminie Wielichowo dziś nie brakowało!

Oto najlepsze sposoby na kaca. Alkohol w dużych ilościach ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Jeśli pić to z umiarem. A co gdy wypije się zbyt dużo? Na drugi dzień kac murowany. Jak sobie z nim poradzić? Podajemy najlepsze domowe sposoby na kaca - KLIKNIJ W GALERIĘ