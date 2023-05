Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (20.05) - najważniejsze informacje z piątku

Dla pasjonatów lokalnej historii z pewnością było to spotkanie niezwykłe. W piątek, 19 maja, w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej Jędrzej Czechowski opowiadał o czarownicach, katach i procesach dawnego Grodziska.

