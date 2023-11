Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 21.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

W poniedziałek, 20 listopada, na drodze wojewódzkiej numer 312 w miejscowości Ziemin doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Po raz kolejny czujność innych użytkowników drogi doprowadziła do ujęcia kompletnie pijanego kierowcy. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a o wymiarze kary za jazdę pod wpływem alkoholu zadecyduje sąd. Policjanci dziękują świadkom za zdecydowaną postawę i szybką reakcję.