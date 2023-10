Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (22.10) - najważniejsze informacje z soboty

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 22.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To był wieczór pełen wspomnień, gratulacji i najlepszych życzeń. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie świętowały jubileusz 70-lecia w towarzystwie przyjaciół i zaproszonych gości. Okazja była podwójna, bowiem w tym roku przypada również 15-lecie istnienia kabaretu "To my", który działa przy KGW.