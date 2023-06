Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (23.06) - najważniejsze informacje z czwartku

W czwartek, 22 czerwca 2023 roku nowotomyska straż została wysłana do kolizji trzech pojazdów osobowych w miejscowości Boruja Kościelna. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Prasówka 23.06 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przy drodze z Kościana do Grodziska Wielkopolskiego widoczne są niepozorne pagórki, które stanowią jeden z najcenniejszych zabytków powiatu grodziskiego. To pozostałość cmentarzyska kurhanowego należącego do kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu. Od lat są przedmiotem badań prowadzonych przez naukowców i przyciągają turystów. Nie powinno zatem dziwić, że zainteresowały też twórców filmowych. Efekt będziemy mogli wszyscy zobaczyć już niebawem.