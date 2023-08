Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 24.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

W sobotę, 2 września 2023 roku mieszkańcy Łubnicy i Zielęcina będą świętować dożynki, tradycyjne święto dziękczynienia za zebrane plony. Oto, co czeka nas w tych dwóch miejscowościach.

We wtorkowy wieczór, 22 sierpnia 2023 roku po godzinie 20:00 do strażaków z grodziskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące "rzekomego" podpalania stogu na łące między Granówkiem a Jaskółkami. Do zdarzenia zaalarmowani zostali również grodziscy policjanci.