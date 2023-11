Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 24.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi śledztwo w sprawie molestowania. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 38-letni mężczyzna. Został tymczasowo aresztowany.

Nasza Dyskobolia ogłasza nabór do sekcji młodzieżowych dla chłopców z roczników 2007-2010. To nie tylko okazja do rozwijania młodych talentów piłkarskich, ale również możliwość przyszłego awansu do seniorskiej kadry biało-zielonych.