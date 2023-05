Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 25.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

Ponad 12 milionów złotych kosztowały trzy inwestycje drogowe w powiecie grodziskim, które symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku we wtorek, 23 maja.

Nieznani sprawcy, wykorzystując nieobecność właścicieli, weszli do jednego z mieszkań w Grodzisku Wielkopolskim i ukradli oszczędności w kwocie kilku tysięcy złotych. Policjanci apelują o czujność.

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. W tym roku największa plenerowa impreza w Wielichowie, która odbędzie się już w najbliższy weekend, nieco zmieni swoją formułę. Co będzie się działo?

Za przekroczenie prędkości o 51 km/h zgodnie z nowym taryfikatorem grozi 1500 złotych mandatu. Kierowca, który złamie taki przepis w obszarze zabudowanym musi się liczyć z utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Z takimi konsekwencjami spotkało kolejnych dwóch kierowców.