Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (26.08) - najważniejsze informacje z piątku

5 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkowi, który ukradł parasol ogrodowy. Sytuacja miała miejsce w nocy z 10 na 11 lipca br. Podczas przesłuchania, mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Policjanci odzyskali skradzione mienie, które wróciło do właściciela.

Jak co roku początek jesieni zainauguruje Zbąszyńska Biesiada Koźlarska organizowana już po raz 49. Tegoroczne obchody zaplanowano na trzy dni od piątku do niedzieli, od 15 do 17 września 2023 roku. I to w tych dniach miasto Zbąszyń rozbrzmiewać będzie ludowymi melodiami z całej Wielkopolski.