Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski 27.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim

We wtorek, 26 września, w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się konferencja prasowa Lewicy, na której zaprezentowali się kandydaci do Sejmu.

Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w nowym projekcie. Uniwersytet Dzieci Ciekawych Świata to propozycja, która skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Spotkania i wykłady mają być przede wszystkim dobrą zabawą.