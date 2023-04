Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (3.04) - najważniejsze informacje z niedzieli

Było smacznie, radośnie i kolorowo, a co najważniejsze wspólne tradycje i zwyczaje wielkanocne połączyły pokolenia. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zdroju zorganizowały warsztaty wielkanocne, na które zaprosiły najmłodszych.

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Atmosferę nadchodzącej Wielkanocy najbardziej czuć w trakcie przedświątecznych jarmarków. Również w Grodzisku Wielkopolskim można się zaopatrzyć w świąteczne ozdoby i smakołyki. Jarmark Wielkanocny, który odbywa się w niedzielę, 2 kwietnia, zgodnie z planem ma potrwać do godziny 18.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, warto zatem zaopatrzyć się w drobiazgi, które dodadzą tym świętom szczególnego charakteru. Wielkanocne ozdoby można było zakupić w niedzielę, 2 kwietnia, na kiermaszu organizowanym przez przedszkole "Bajkowa Kraina" w Granowie.

Strażacy z OSP w Grąblewie nie czekają aż ktoś da im coś w prezencie. Biorą sprawy we własne ręce i pokazują, że każdy pomysł można zrealizować. Zamontowany na budynku remizy automatyczny defibrylator to jedno z ostatnich marzeń, które udało im się spełnić. By urządzenie w razie potrzeby można było wykorzystać skutecznie, druhowie zaprosili wszystkich chętnych na szkolenie z jego obsługi.