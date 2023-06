Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (3.06) - najważniejsze informacje z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06, w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspomnień czar. Absolwenci grodziskiego liceum spotkali się 50 lat po maturze”?

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wspomnień czar. Absolwenci grodziskiego liceum spotkali się 50 lat po maturze Co to było za spotkanie! Pełne wspomnień, radości i wzruszeń. Od momentu, gdy przystąpili do egzaminów maturalnych minęło 50 lat! Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, którzy egzamin dojrzałości zdawali w 1973 roku, spotkali się w piątek, 2 czerwca, by znów wrócić pamięcią do szkolnych lat.

📢 Dzień Dziecka z fundacją Wspólna Przystań W piątek, 2 czerwca, podopieczni fundacji Wspólna Przystań świętowali Dzień Dziecka. 📢 Festyn rodzinny przedszkola "Bajkowa Kraina" w Granowie Dla dzieci i rodziców to z pewnością był dzień pełen wrażeń! Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Granowie w piątek, 2 czerwca, zaprosiło na kolejny festyn rodzinny. Było mnóstwo atrakcji, a uczestnicy spotkania bawili się wyśmienicie!

Prasówka 3.06 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacje all inclusive w lipcu 2023 – co oferują biura podróży? Propozycje najtańszych wyjazdów dla tych, którzy chcą beztrosko spędzić urlop Nie każdy ma duszę organizatora. Niektórzy marzą o tym, by spędzić dni wolne bez dodatkowych obowiązków – w końcu codzienne zajęcia wysysają z nas wystarczająco dużo energii. To właśnie z myślą o tych, którzy chcą beztrosko spędzić urlop, przygotowaliśmy listę propozycji najtańszych wyjazdów: co oferują biura podróży na wakacje all inclusive w lipcu 2023?

📢 Małgorzata Bernatowicz, córka Ewy Kasprzyk przeszła spektakularną metamorfozę. Carmell schudła 30 kg i zachwyca swoim obecnym wyglądem Małgorzata Bernatowicz to córka Ewy Kasprzyk. Obie panie pojawiły się ostatnio na evencie jednej z warszawskich klinik medycyny estetycznej. Jednak na tym wydarzeniu to Carmell przykuwała uwagę wszystkich. A to za sprawą jej metamorfozy, jaką przeszła w ostatnim czasie. 📢 Wystawił rękę z samochodu trzymając przedmiot przypominający "broń" i oddał strzały? Sytuacja miała miejsce na autostradzie A2 24 maja 2023 roku do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przesłane zostało nagranie, gdzie ktoś jadący autostradą A2 w pobliżu zjazdu na Nowy Tomyśl wyciąga z samochodu przedmiot - łudząco przypominający broń i oddaje dwa strzały w powietrze. Obecnie sprawę bada nowotomyska policja.

📢 Kup dom od komornika w atrakcyjnej cenie! Oto licytacje komornicze w Wielkopolsce. Sprawdź oferty z czerwca 2023. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w czerwcu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii. 📢 Radni pośmiertnie uhonorowali Piotra Majewskiego. Skatepark w Grodzisku będzie nosić jego imię W lutym 2022 roku zmarł Piotr Majewski, wieloletni prezes Towarzystwa Rolkarskiego Skate2City. Mieszkańcy wspominają go jako niezwykle uprzejmą, dobrą i skromną osobę. Decyzją Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim skatepark będzie nosił imię Piotra Majewskiego. To wyraz pamięci i uznania dla jego dokonań.

📢 Awantura na sesji Rady Miejskiej w Grodzisku. Padło wiele mocnych słów Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, która odbyła się w czwartek, 1 czerwca, padło wiele mocnych słów. Głos zabrał mieszkaniec, Piotr Kaczmarek, który mówił między innymi, że "władza kieruje się chciwością i zachłannością". Stwierdził, że od 3 lat nie może uzyskać warunków zabudowy niezbędnych do budowy domu. Wywiązała się gorąca dyskusja, a burmistrz zapowiedział między innymi, że od jutra przyjmuje oferty kancelarii prawnych, które będą reprezentować go w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.

