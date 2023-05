Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (31.05) - najważniejsze informacje z wtorku

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 31.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Koleje Wielkopolskie unieważniły przetarg, dzięki któremu parowozy miały wrócić do regularnych kursów na liniach z Wolsztyna do Poznania i Leszna. Jest to spowodowane brakiem czynnych parowozów, które posiadałyby dopuszczenie do ruchu. Jeden z parowozów jest obecnie remontowany w Czechach.