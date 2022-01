Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (4.01) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Poznajcie dziewczynkę, która przyszła na świat w grodziskim szpitalu jako pierwsze dziecko w tym roku. To Amelia, która urodziła się 1 stycznia 2022 roku o godzinie 9:16. Rodzicom składamy najlepsze życzenia i gratulujemy!

Jakie zmiany w rolnictwie przyniesie 2022 rok? W tegorocznym naborze ma powrócić dopłata określona uzupełniającą płatności podstawową, będzie także wsparcie do zadrzewień śródpolnych. O dopłaty do loch w 2022 roku będą mogli wnioskować hodowcy świń. Zmiany szykują się także w emeryturach rolniczych. Nowe regulacje przewidują wyższe limity dopłaty do paliwa i handel na targowiskach bez opłat. Zapraszamy na przegląd nowości.