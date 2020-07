Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (4.07) - najważniejsze informacje z soboty

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Odwiedziliśmy dla Was dziś, raz jeszcze, Park Miejski by pokazać, jak w tym roku przebiega Festiwal Food Trucków. Wygląda na to, że impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. [ZDJĘCIA]

Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem.

Dziś w grodziskim parku miejskim rozpoczął się kolejny Festiwal Food Trucków. Pogoda dopisuje kosztowaniu dań z różnych zakątków świata. Pojawiło się również wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta. [ZDJĘCIA]

Prasówka 4.07 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę 4 lipca 2020 roku z Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju wyruszył Wakacyjny Rajd Nordic Walking. Energia i dobry humor towarzyszyły uczestnikom podczas startu.