Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (5.07) - najważniejsze informacje z niedzieli

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 5.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę, 5 lipca około godziny 12.40 doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski potrącił dziecko. Jak informuje st. asp. Justyna Łętowska, rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu: - Do zdarzenia doszło przy drodze leśnej w rejonie Bobowicka.

Ewa Majcherek studiuje medycynę na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Angażuje się w wiele akcji i działań związanych ze zdrowiem seksualnym i psychicznym. Jej marzeniem jest stworzenie dla młodych ludzi bezpiecznej przestrzeni, w której mogliby porozmawiać na każdy temat.

Drugi dzień z Festiwalem Food Trucków w Grodzisku Wielkopolskim upływa pod znakiem pysznego jedzenia, energii i dobrych nastrojów. Widać, że mieszkańcom spodobała się ta forma spędzania czasu i wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Samsung

Ceny: od 1 097 do 1 646 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Apple

Ceny: od 1 599 do 1 699 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 5.07 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują na finał drugiego etapu modernizacji drogi powiatowej na trasie Grodzisk - Kobylniki - Gnin- Wioska. Prace co raz bardziej posuwają się naprzód.

Modernizacja ulicy Strumykowej, w Grodzisku Wielkopolskim, trwa od połowy kwietnia. Prace mają zakończyć się do końca lipca 2020 roku. Sprawdziliśmy jakie postępy poczyniono i na jakim etapie rewitalizacji znajduje się inwestycja.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom od komornika w okazyjnej cenie! Licytacje komornicze w Wielkopolsce (LIPIEC 2020)”?

Odwiedziliśmy dla Was dziś, raz jeszcze, Park Miejski by pokazać, jak w tym roku przebiega Festiwal Food Trucków. Wygląda na to, że impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. [ZDJĘCIA]