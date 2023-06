Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.06.2023

W poniedziałek, 12 czerwca, policjanci przeprowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Termin akcji nie był przypadkowy. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na to, że po przerwie związanej z długim weekendem wielu kierujących, narażając życie swoje i innych, siada za kierownicą, pijąc wcześniej alkohol. I tym razem przypuszczenia grodziskich policjantów potwierdziły się. Wśród kilkudziesięciu skontrolowanych kierowców wpadło czterech na "podwójnym gazie".

Sala zabaw "Bystrzaki" i Ochotnicza Straż Pożarna w Granówku byli organizatorami turnieju tenisa stołowego, który odbył się w sobotę, 10 czerwca. Okazją do sportowych rozgrywek był przypadający kilka dni wcześniej Dzień Dziecka.

Te osoby są ścigane przez policję z Wielkopolski. Powód? Nie wywiązują się z obowiązku opieki nad najbliższymi, własnymi dziećmi. Większość alimenciarzy od nas to mężczyźni. Zdarzają się jednak także i kobiety. Wydano za nimi listy gończe, opublikowano ich dane i wizerunki. Zobaczcie kogo ściga policja.

Rada Powiatu przyznała medal "Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego" Zdzisławowi Hercogowi, który od 30 lat pełni funkcję rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

