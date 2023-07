Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.07.2023

Za nami kolejne rozśpiewane święto w Kamieńcu. W niedzielę, 16 lipca, odbyła się druga edycja Regionalnego Festiwalu Piosenki Wszelakiej „Mikrofon nie gryzie”.

Runmageddon 2023 w Rakoniewicach: Sport i profilaktyka uzależnień łączą siły. To niecodzienne wydarzenie, skierowane do dzieci i młodzieży, nie tylko promuje aktywny styl życia, ale także zwraca uwagę na problematykę uzależnień. Świetna frekwencja i entuzjazm uczestników to dowód na to, że inwestycje w aktywność młodzieży są zawsze dobre.