Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.04.2023

Do ogromnej tragedii doszło w niewielkim Sędzińcu, w gminie Wysoka, w powiecie pilskim. W wyniku wybuchu gazu runął budynek wielorodzinny. Są osoby poszkodowane. Akcja pożarniczo-ratunkowa trwa i szybko się nie skończy.

W miejscowości Sędziniec w powiecie pilskim doszło do wybuchu gazu w bloku mieszkalnym. Część budynku się zawaliła. Pod gruzami budynku znaleziono 10 osób, w tym 5 dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał wyrazy wsparcia dla poszkodowanych. Zapewnił, że jest w kontakcie ze służbami ratunkowymi i władzami samorządowymi. Gloswielkopolski.pl na bieżąco relacjonuje wydarzenia z miejsca katastrofy.

W środę, 19 kwietnia, w sali widowiskowej Centrum Kultury Rondo odbyły się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Wszyscy mali artyści zaprezentowali się rewelacyjnie, ale jury mogło przyznać tylko trzy nagrody. Kto zakwalifikował się do kolejnego etapu?

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Licealiści grodziskiego "Słowaka" przyłączyli się do akcji "Żonkile", by upamiętnić 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Poznaj najnowsze dane. Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.