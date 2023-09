Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.09.2023

Podopieczni ośrodka dla bezdomnych znęcali się nad zwierzętami. W wyniku ich działań jeden kot stracił życie, dwa w ciężkim stanie trafiły pod opiekę weterynarza. Mężczyznom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 19 września, kilka minut po godzinie 15 w miejscowości Ptaszkowo doszło do dwóch kolizji. Nikt nie wymagał pomocy medycznej, a sprawcy zdarzeń zostali ukarani mandatami.

W poniedziałek, 18 września, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z ulicą Poniatowskiego w Wolsztynie doszło do zderzenia osobówki z motorowerem. Ranna nastolatka trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Policjanci z Wolsztyna zatrzymali sprawcę kradzieży biżuterii. Policjanci odzyskali skradzione przedmioty, które mężczyzna zdążył spieniężyć w jednym z wolsztyńskich lombardów. Podczas zatrzymania funkcjonariusze ujawnili niewielką ilość amfetaminy i marihuany. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego wdrożył Urząd Marszałkowski. Samorządy mogą do niego dołączyć. Na ten krok zdecydowała się gmina Rakoniewice. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie.

Poznań, Kalisz, Wolsztyn, Leszno i wiele innych miast. Ich wygląd na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Choć niektóre miejsca ze starych zdjęć można łatwo rozpoznać, to jednak dawny klimat jest nie do odtworzenia. Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zaprezentować fotografie przedwojennych wielkopolskich miast. Jak kiedyś wyglądało życie w tym województwie?