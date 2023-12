Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.12.2023

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 20.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek, 19 grudnia, o godzinie 17 w Szkole Podstawowej Numer 4 im. kpt. Józefa Rejdycha zaprezentowano jasełka. Młodzi aktorzy poruszyli całą publiczność. Podczas przygotowań do występu opanowali do perfekcji taniec, śpiew i wzorową grę aktorską.