Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.05.2024

Do końca czerwca 2025 roku Przedszkole Gminne imienia Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim rozbudowane zostanie o nowe oddziały. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

Na trzy miesiące trafił do aresztu 19-latek, który kilkukrotnie ugodził nożem swojego kolegę. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Poszkodowany przebywa w szpitalu, jego stan jest poważny.

Gniezno wraca do normalności po tym, co przeżyliśmy w poniedziałek, 20 maja. Wielu z nas na długo zapamięta to, co działo się przez tak krótki czas, a wywołało tak duże konsekwencje.