Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.10.2023

We wsi Jabłonna odbył się jesienny festyn z historią w tle. Wspólnemu świętowaniu nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda.

Już niedługo obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia większość katolików wyrusza na groby, by w zadumie pomodlić się nad grobami swoich bliskich. Wiele osób stara się w tym czasie zadbać o groby, dekorując je kwiatami, stroikami i zniczami. Przygotowaliśmy dla Was galerię z inspiracjami na nadchodzące święto. Znajdziecie tu najmodniejsze stroiki, dekoracje i wieńce na groby.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie. Panie świętowały 70-lecie działalności”?

To był wieczór pełen wspomnień, gratulacji i najlepszych życzeń. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie świętowały jubileusz 70-lecia w towarzystwie przyjaciół i zaproszonych gości. Okazja była podwójna, bowiem w tym roku przypada również 15-lecie istnienia kabaretu "To my", który działa przy KGW.

W sobotę, 21 października, w Granowie zderzyły się dwa pojazdy. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.