Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11, w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty mają najwięcej cukru. Unikaj ich, by schudnąć i chronić się przed chorobami. Poznaj słodkich rekordzistów”?

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty mają najwięcej cukru. Unikaj ich, by schudnąć i chronić się przed chorobami. Poznaj słodkich rekordzistów Nie da się schudnąć, jedząc dużo cukru. Ograniczenie go może za to zdziałać cuda! W pierwszej kolejności warto wziąć się za „cukrowe bomby”, które często włączamy nieświadomie do naszej diety. Nie każdy z nich jest niezdrowy, ale na wszystkie trzeba uważać. Zobacz, w jakich produktach jest najwięcej cukru i od dziś ich unikaj.

📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Zobacz zdjęcia. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie prowadzącej „Z kamerą wśród zwierząt” 22 listopada 2023 r. odbył się pogrzeb Hanny Gucwińskiej, wdowy po Antonim Gucwińskim z którym przez ponad 30 lat tworzyła kultowy dziś program „Z kamerą wśród zwierząt”. Zobacz, jak wyglądało jej ostatnie pożegnanie. W galerii publikujemy zdjęcia.

📢 Historia grodziskich katów tematem książki Jędrzeja Czechowskiego Losy każdego miasta kryją w sobie wiele niezwykłych i ciekawych historii. Czasami też tych nieco mrocznych. O działalności grodziskich katów można przeczytać w książce, która właśnie trafiła na rynek wydawniczy. Jej autorem jest Jędrzej Czechowski.

Prasówka 23.11 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem i marznącymi opadami Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza, a niestety lepiej nie będzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia dla powiatu grodziskiego.

📢 Dzień Życzliwości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie. Wybrano najbardziej życzliwego nauczyciela i ucznia W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie tradycyjnie już zorganizowano obchody Dnia Życzliwości. W tym wyjątkowym dniu nie brakowało uśmiechów i miłych gestów. W ramach plebiscytu wyłoniono również najbardziej życzliwego nauczyciela i ucznia.

📢 8. Jarmark Świąteczny w Opalenicy zbliża się wielkimi krokami! Gwiazdą w tym roku będzie zespół UNIVERSE! Burmistrz Opalenicy i Centrum Kultury i Biblioteki już po raz ósmy zapraszają wszystkich mieszkańców w terminie od 8 do 10 grudnia na wspaniały, pełen atrakcji weekend w Opalenicy. Wydarzenie to z pewnością, jak w latach ubiegłych, przyciągnie tłumy do stolicy gminy!

📢 Mieszkańcy Słocina wspólnie świętowali Dzień Seniora Wspólne świętowanie Dnia Seniora w Słocinie to już wieloletnia tradycja, dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć okolicznościowego spotkania, podczas którego najstarszym mieszkańcom wsi złożono najlepsze życzenia.

