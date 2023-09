Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.09.2023

Życie seniora wcale nie musi być nudne. Może być za to pełne atrakcji i rozrywki. Wiedzą o tym seniorzy z Grodziska, z tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do UTW, mają ku temu okazję. Trwa nabór nowych słuchaczy.

Działająca w Wielkopolsce Parowozownia Wolsztyn to ostatnia na świecie parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową. Po dziesięciu miesiącach przerwy znów można przejechać się pociągiem prowadzonym przez lokomotywę parową.

Od 8 września Grodziska Biblioteka Publiczna oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do szerokiej oferty e-booków i audiobooków na platformie Legimi. Czeka na was ponad 135 tysięcy tytułów nowości i bestsellerów!

To już wielopokoleniowa tradycja. Co roku, w pierwszą sobotę września, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszają na pielgrzymi szlak, do grobu ojca Bernarda w Lubiniu.

Uczniowski Klub Sportowy Smoki zaprasza na treningi. Będzie to już czternasty sezon taekwondo w Rakoniewicach.

W najbliższych dniach warto przygotować się na planowane wyłączenia prądu. Enea Operator zapowiada przerwy w dostawie prądu w różnych częściach powiatu grodziskiego. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Szczegóły poniżej.