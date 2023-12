Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.12.2023

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rok 2024 przyniesie nam na pewno sporo niespodzianek, także w dziedzinie nowych połączeń z polskich lotnisk. Zebraliśmy informacje na temat nowości w siatce połączeń 11 krajowych portów lotniczych. To ekscytujące kraje i miasta, do których będziecie mogli polecieć w 2024 r. zimą, wiosną lub latem. Niektóre połączenia startują już w grudniu 2023! Sprawdźcie, jakie nowe kierunki zaoferuje lotnisko w waszym mieście w nadchodzącym roku i gdzie najbardziej warto zaplanować urlop, ferie zimowe czy wakacje 2024.

Szeregi wielkopolskiej policji zasilą kolejni funkcjonariusze. Rekruci najpierw odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, a następnie rozpoczną służbę w jednostkach policji na terenie całej Wielkopolski.

20-letni mieszkaniec gminy Kamieniec kierował pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna na widok policjantów próbował się schować i uniknąć odpowiedzialności.

W niedzielę, 17 grudnia, na terenie gminy Rakoniewice będzie można zobaczyć całe grono Świętych Mikołajów. Nie wypatrujcie jednak sań zaprzęgniętych w renifery... Mikołaje przyjadą na motocyklach!

We wtorek, 5 grudnia, na drodze wojewódzkiej numer 308 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Z niegroźnymi obrażeniami do szpitala przewieziono dwie osoby.