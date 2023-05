Przegląd prasy z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.05.2023

W Kotuszu rozpoczął się plener rzeźbiarski studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Hasło przewodnie pleneru to "ZIEMIA WYPALONA / TERRA COTTA".

W poniedziałek, 8 maja, około godziny 11 strażacy zostali zaalarmowani o pożarze w miejscowości Głodno w gminie Rakoniewice. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i uszkodził głównie konstrukcję dachu. Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych.

Prawie 200 martwych ptaków zostało znalezionych na Jeziorze Powidzkim. Większość padłych ptaków to mewy z tzw. Sitka, wysepki nieopodal Powidza. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Nie jest wykluczone, że to wynik ptasiej grypy.